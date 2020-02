Auto finisce contro il cancello di una casa: un morto e tre feriti

Un giovane è morto, e altri tre sono rimasti feriti, in un incidente stradale avvenuto a Bricherasio, nel Pinerolese. La vettura, che procedeva in direzione Bricherasio, è uscita fuori strada impattando contro il cancello di un’abitazione.

Come ricostruisce TorinoToday la vittima è un 32enne di Pinerolo, William Perricone, che si trovava alla guida dell'Audi A3 in compagnia del fratello di 23 anni e due amici. Uno di loro è in fin di vita all'ospedale Cto di Torino.

L'incidente è avvenuto sulla Provinciale 164, all'altezza di una rotonda e sull'accaduto indagano i carabinieri.

Oltre al personale sanitario e ai vigili del fuoco, sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pinerolo che hanno sequestrato l’auto e che dovranno ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.