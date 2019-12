Scempio alla mostra di Leonardo: rubano, defecano a terra e usano maglie come carta igienica

Hanno dato libero sfogo alla loro follia con un blitz vandalico la scorsa notte alla mostra di Leonardo in corso a Cologno Monzese, in provincia di Milano. I malviventi si sono introdotti nella Sala Fallaci, dove è allestita l'esposizione sulle macchine leonardesche. "E' stata forzata una delle porte antipanico della sala ed alcuni personaggi hanno tentato di rubare il televisore e il lettore dvd presenti, abbandonandoli poi nel cortile - hanno denunciato il sindaco Angelo Rocchi e l'assessore ai servizi culturali, Dania Perego -. Sono stati rubati, invece, molti gadget allestiti sul banco accanto all’uscita, ma per fortuna le macchine Leonardesche esposte non sono state toccate".

La banda di vandali ha fatto anche di peggio. "Gli intrusi hanno anche completato l’opera defecando sul pavimento ed utilizzando alcune magliette come carta igienica - ha raccontato la Perego -. È stata sporta denuncia ai carabinieri, intervenuti sul posto, e sono partite le indagini per scoprire i colpevoli".

"Sono semplicemente senza parole. Non riesco a definire questi esseri che per puro divertimento o per dispetto hanno profanato in questo modo spregevole un’esposizione così bella e preziosa per Cologno - il rammarico dell'assessore -. È grande il dispiacere per questi atti e rimane l’amaro in bocca per tanta bassezza". La mostra, però, non si fermerà. "Noi andremo avanti - hanno promesso sindaco e assessore - e la mostra riaprirà regolarmente mercoledì 8 per le scuole e venerdì 10 gennaio per la cittadinanza".