Mostra il pene ad un ragazzino di 14 anni, il papà scende in strada e insegue il maniaco

"Papà, aiutami questo mi vuole violentare". E' stato più o meno questo il grido d'allarme lanciato dal figlio 14enne al padre, affacciato in quel momento al balcone di casa sua.

Il ragazzino camminava a passo spedito pedinato da un uomo che pochi istanti prima si era abbassato i pantaloni per mostragli il pene, mentre continuava ad invitarlo a venire con lui. Il giovanissimo era appena sceso dall'autobus della linea 56 Atm, in via Palmanova a Milano e con lui era sceso anche il molestatore, un egiziano di 42 anni.

Molesta il figlio 14enne, il papà insegue il maniaco

Prevedibile, dunque, la reazione del papà del minore che, in pochi secondi, era già in strada a difendere il figlio. L'uomo ha inseguito il maniaco per diversi isolati - tra via Palmanova, via Pietro Valdo, via Flumendosa, Via Domenico Berra e via Belluno - fino all'arrivo della polizia, avvertita da un altro testimone. Gli agenti delle volanti, dopo aver capito la direzione di fuga del presunto violentatore, sono riusciti a scovarlo nascosto dietro a dei cespugli, sempre su via Palmanova, in direzione periferia. Si tratta di un cittadino insospettabile, senza precedenti penali. E' stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale.

Le indagini

I racconti del ragazzino e di un testimone, che ha assistito alla fase finale della molestia, non lasciano dubbi. Stando alla ricostruzione della questura, attorno alle 20 di venerdì, il nordafricano era sceso col 14enne nella stessa fermata e da lì aveva cominciato un assillante tentativo di adescamento. Gli ripeteva frasi come "sei bello", "viene a casa come me", arrivando ad abbassarsi i pantaloni. Per fortuna l'abitazione del giovane non era lontana e il caso ha voluto che il papà fosse lì, affacciato ad aspettarlo e pronto ad aiutarlo.

La notizia su MilanoToday