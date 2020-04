Passeggia per il paese con la motosega accesa, poi dà in escandescenze: bloccato

Perché l'abbia fatto, non una ma ben due volte, non lo sa nessuno. Per due sere consecutive un uomo, 54 anni, ha passeggiato per il suo paesino di montagna in provincia di Torino, Alpette, brandendo una motosega accesa, causando un po' di naturale preoccupazione tra i residenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La seconda sera ha poi reagito ai carabinieri di Cuorgnè che lo avevano fermato per un controllo dopo un breve inseguimento: dopo una breve colluttazione, l'uomo è stato bloccato; è stato arrestato con l'accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Non sono chiare le ragioni del suo comportamento.