Omicidio Maria Tanina, la confessione del personal trainer: "Non voleva che la lasciassi"

Movente passionale. Andrea De Filippis avrebbe ucciso Maria Tanina Momilia perché la donna "non accettava di essere lasciata". E' quanto ha detto il reo confesso agli inquirenti. "L'ho uccisa perché la relazione era diventata insostenibile. Me ne dovevo liberare. Non voleva che la lasciassi". Ai Carabinieri di Ostia e alla Procura di Civitavecchia ha raccontato i tragici dettagli dell'omicidio. La donna era stata trovata morta in un canale all'Isola Sacra, vicino alla foce del fiume Tevere.

Il 56enne istruttore di karate ed ex poliziotto è "crollato" giovedì mattina e in un interrogatorio fiume durato 5 ore ha ricostruito tutto: De Filippis ha soffocato la commessa di Fiumicino con un sacchetto di plastica, quindi l'ha colpita con un peso della palestra. Poi l'ha caricata in auto e gettata nel canale.

Nella palestra Asd Ginnastica di Fiumicino, dove Maria Tanina Momilia ha incontrato Andrea De Filippis per una lezione sulla difesa personale domenica mattina, sono stati trovati tessuti e tracce organiche compatibili con il delitto, nonostante fosse stata ripulita in precedenza. Anche i tabulati telefonici inchiodavano ormai De Filippis, c'erano stati contatti tra il suo cellulare e quello di Maria Tanina.

Il marito di Maria: "Mi fidavo di lui"

I due secondo la versione di e Filippis erano amanti, una relazione che lui "non sopportava più". Il loro rapporto, tutto da dimostrare, non risulta invece al marito di Maria Tanina, Daniele Scarpati che si fidava di Andrea De Filippis: "Era un amico. Uno di famiglia", dice fuori dalla caserma di via Zambrini, a Ostia. "Voglio guardarlo in faccia", ha ripetuto più volte.

"Con lui ci sentivamo spesso, mi scriveva, anche per andare a prendere una birra insieme. Era l'insegnante di karate di mia moglie e dei miei figli, in pratica gli avevo affidato la mia famiglia". Leggi su RomaToday