Parcheggia nel posto riservato ai disabili e insulta il vigile che le fa la multa: condannata

Una ragazza di 28 anni è stata condannata al pagamento di 600 euro per aver oltraggiato un ispettore di polizia municipale che aveva avuto il "torto" di multare la sua auto posteggiata nello stallo riservato ai disabili. E' successo a Palermo, in via Torrearsa.

"Mentre l’ispettore, nell'esercizio delle sue funzioni, stava procedendo alla compilazione del verbale - spiegano dal comando della polizia municipale di via Dogali - la proprietaria dell’auto inveiva verbalmente contro di lui rivolgendogli parole ingiuriose. Il procedimento penale a suo carico, ha visto la ragazza rammaricata per l’accaduto e sì è concluso con la condanna al risarcimento di 600 euro nei confronti del Comune e del vigile: quest'ultimo ha devoluto la somma di sua competenza in beneficenza alla propria parrocchia".