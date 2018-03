I vigili urbani multano il sindaco, lui reagisce malissimo: il video

Multato per divieto di sosta il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. E lui si infuria con i vigili. Aveva posteggiato la sua auto in centro proprio sugli stalli assegnati alle vetture della municipale. La stizza di Roberto Dipiazza è affidata a un video su Fb pubblicato da lui stesso assieme a un post che dice: "Interessante, veramente interessante la multa che ho ricevuto dai vigili urbani e che pagherò subito, ma...".

Come ricostruisce TriestePrima il sindaco si è giustificato per la sanzione di 41 euro: "Dietro il Comune non c'era spazio, perché i vigili non fanno il loro dovere. Io non ho l'autista, vado in giro con la mia automobile, comunque pagherò immediatamente, ma da oggi controllerò molto bene l'operato degli agenti".

Intanto i commenti su Facebook si dividono in pro e contro l'atteggiamento di Dipiazza: i sostenitori de "La legge è uguale per tutti" e chi invece si sfoga contro la Polizia locale dando ragione al primo cittadino.

Un episodio analogo, sotto le feste, era capitato anche al vicesindaco, ma soprattutto assessore alla Polizia locale, Pierpaolo Roberti, il quale aveva reagito ridendo e promettendo "una fetta di panettone più piccola" all'operatore in questione.

Un po' come nel film "Il vigile" del 1960, in cui l'inflessibile agente Otello Celletti (Alberto Sordi) multa il sindaco (Vittorio De Sica).