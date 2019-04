Muore da solo nelle campagne, il cane lo veglia tutta la notte

È stato ritrovato senza vita in mezzo alle campagne, con il suo cane che lo ha vegliato per una notte intera, immobile al suo fianco.

Drammatica scoperta a Loro Ciuffenna (Arezzo). La vittima è un 67enne residente a San Casciano, ma si trovava nel Valdarno aretino in visita ad alcuni parenti. L'uomo era uscito insieme al proprio cane per una passeggiata e non aveva più fatto ritorno, così i parenti avevano dato l'allarme, facendo intervenire carabinire i e vigili del fuoco.

Per ritrovare il corpo è stato impiegato anche un drone, che dall'alto ha monitorato l'area in cui si presumeva fosse l'uomo, stroncato probabilmente da un malore. Accanto alla salma, riversa tra gli olivi in località La Valle, c'era il cane che aveva vegliato il padrone per ore e non lo aveva mai lasciato.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 ma per l'uomo non c'era più niente da fare.