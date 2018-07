Muore per salvare la sua cagnolina: ora Luna cerca una nuova casa

PARMA - E' riuscita a salvare la sua cagnolina assalita da uno sciame di vespe, ma lei è morta per uno shock anafilattico. Luna, la cagna di Franca Ferrari, la donna di 58 anni morta per salvarla, ora si trova in canile e cerca casa.

La sua padrona non ci ha pensato due volte: quando ha visto la sua cagnolina assalita da uno sciame di vespe si è messa in mezzo, a fare da scudo con il suo corpo, cercando così di salvarla. La 58enne è stata punta in numerose parti del corpo: è deceduta sul posto in seguito ad uno shock alafilattico dovuto proprio alle punture delle vespe.

Ora Luna è stata portata in canile, come previsto dalla procedura: non ha più la padrona che ha cercato di salvarla, a costo della vita. E

"Luna è rimasta sola" - si legge in alcuni appelli su Facebook- adesso è in canile ed ha urgente bisogno di una nuova famiglia che la ami e che la porti a casa. A breve verrà trasferita al canile Martinella ad Alberi di Vigatto mentre ora si trova al Canile Sociale La Quiete in via Claudia, 73 a Castelonovo di Sotto, in provincia di Reggio Emilia. Tel e Fax 0522-682374".

La notizia su ParmaToday