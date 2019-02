Ritrovata a Palermo Nadia Galifi, la ragazza di 18 anni scomparsa da Ficarazzi

Nadia Galifi è stata ritrovata. La ragazza di 18 anni scomparsa da Ficarazzi, piccolo comune alle porte di Palermo, adesso è tornata a casa. La giovane si era allontanata una settimana fa, come già accaduto altre volte in passato, e senza dare notizie alla sua famiglia. Ora il lieto fine. Un sospiro di sollievo dopo le ore di apprensione.

Ritrovata Nadia Galifi, la ragazza scomparsa a Ficarazzi (Palermo)

"Salve, voglio avvisarvi che abbiamo trovato Nadia e sta bene. Era in zona Ballarò. Grazie di tutto". Con queste parole Mirella Puleo, la mamma della diciottenne scomparsa da una settimana, ha annunciato a PalermoToday la felice conclusione della vicenda. "In passato siamo andati a cercarla anche di notte - aveva detto allarmata la mamma - e qualche volta l’abbiamo trovata in giro, nella zona della Vucciria o a Ballarò, ma non so chi frequenta. Non ha amici fissi e molti li trova su Facebook".

Ieri sera la mamma ha comunicato il ritrovamento della ragazza. La presenza di Nadia Galifi era stata segnalata nella zona di Ballarò: "Sta bene e questa è la cosa più importante", ha spiegato Mirella Puleo.