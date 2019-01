"A Napoli per aiutare famiglie e imprese vittime della crisi"

Anche Napoli si aggiunge alle 12 sezioni degli Angeli della Finanza – volontari in aiuto di imprese ed famiglie indebitate nei confronti di banche e finanziarie. Secondo una nota dell'associazione, vista "la forte crisi che ha colpito anche la città partenopea nell’ultimo anno sono state numerose le richieste di aiuto ricevute", nella maggior parte dei casi a causa di difficoltà nei pagamenti dei mutui e finanziamenti. Secondo l'associazione sono molti i casi di persone "che non arrivano più a fine mese a partire già dalla seconda settimana".

La nuova sezione è operativa e pronta a dare sostegno a chi è in difficoltà, si legge ancora nella nota. Dal 2013 ad oggi gli "Angeli della Finanza" hanno aiutato circa mille famiglie ed evitato sette casi di suicidi per crisi. Responsabile di sezione sarà l’Avvocato Johanna Minicucci la sezione sarà in Viale Augusto 105 a Napoli. La sede nazionale - precisano da Angeli della Finanza - sta valutando la possibilità di aprire anche ad Ischia e Procida.