Esplode un distributore di benzina, boato sveglia i residenti nella notte

Un distributore di benzina è esploso la scorsa notte nella zona dei Colli Aminei, a Napoli. Un boato fortissimo è stato avvertito dai residenti della zona, molti dei quali si sono svegliati di soprassalto. Lo scoppio non ha provocato feriti, ma la stazione di servizio è stata praticamente distrutta dalle fiamme.

Napoli, esplode distributore: "Non si esclude nessuna pista"

Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco e forze dell'ordine. Ivo Poggiani, presidente della Terza Municipalità di Napoli (nel cui territorio rientra la zona dei Colli Aminei), fa sapere che "non si esclude nessuna pista" e ricorda che "è un po' di tempo che proviamo a lanciare un piccolo allarme per quello che sta succedendo tra Capodimonte e Colli Aminei: un'escalation di furti, rapine, soprattutto a danno dei commercianti, come se ci fosse qualcuno che volesse lanciare dei segnali. L'unica cosa che mi sento di dire è che in questo momento bisogna tenere la guardia alta e fare comunità".