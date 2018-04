Napoli in saldo, troppi debiti: in vendita i gioielli della città

Luigi de Magistris insiste sulla necessità di lottare contro quello che continua a definire "un debito ingiusto" per le casse del Comune di Napoli. Un debito che il sindaco della città partenopea considera "usura di Stato".

Una sfida che de Magistris lancia non solo al governo ma a tutti gli oppositori, in particolare quelli partenopei che invece gli imputano responsabilità precise in 7 anni di governo cittadino, e dopo la quale intende chiedere un incontro al Capo dello Stato Sergio Mattarella. Per il primo cittadino la battaglia che sta portando avanti andrà fatta "comunque, anche se la manifestazione andrà male". E' e sarà, ribadisce, "una battaglia dei napoletani e con i napoletani, non del sindaco".

"Vogliamo mandare un messaggio forte al Parlamento e al governo che verrà, se verrà".

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris durante le operazioni di allestimento di un nuovo grande striscione esposto sulla facciata di palazzo San Giacomo in previsione della manifestazione di domani contro il debito, 13 aprile 2018 ANSA / CIRO FUSCO