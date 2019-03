Napoli, anziana trovata morta in casa: era legata e imbavagliata al letto

Giallo a Napoli. Una donna di 76 anni è stata trovata senza vita sul letto di casa in via santa Lucia ai Filippini in un appartamento situato al terzo piano del civico 176. L'anziana è stata trovata già cadavere sul letto, legata e imbavagliata.

Al momento non ci conosce l'identità della vittima. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri che sono sul posto.

Notizia in aggiornamento.