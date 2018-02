Napoli, ex consigliere picchiato da 4 ragazzini: "Ho rischiato di perdere un occhio"

Francesco Minisci, nella notte tra sabato e domenica, è stato colpito e ferito da quattro ragazzini nel cuore del centro storico di Napoli, a pochi passi da Cappella Sansevero.

L'ex consigliere comunale, raggiunto dalle telefonate di solidarietà tra gli altri di Bassolino e Siniscalchi, ha rilasciato su quanto accaduto un'intervista a NapoliToday.

Francesco, innanzitutto come stai?

Fondamentalmente mi è andata bene, ma poteva andare malissimo. Solo cinque giorni di prognosi, per varie contusioni, ma potevo perdere un occhio.

Ci racconti com'è andata?

Ero con una persona nel centro storico, a pochi metri da palazzo Sansevero, nella notte tra sabato e domenica, poco dopo la mezzanotte, quando si sono avvicinati due scooter con quattro ragazzini in sella. Ho avuto la percezione che stesse per accadere qualcosa e dopo pochi istanti sono stato colpito al viso con violenza da questi ragazzini, con una cassetta della frutta. Chi mi era vicino si è spaventato vedendo il mio viso insaguinato. Ho poi presentato regolare denuncia alla Questura.

Hanno colpito una persona a caso quindi?

E' come se loro non si rendessero conto di quello che stavano facendo. Agiscono senza pensare alle conseguenze delle proprie azioni. Probabilmente hanno puntato me casualmente solamente perchè mi trovavo nel momento del passaggio degli scooter in disparte, indifeso.