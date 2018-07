Precipita dal balcone di casa: ragazza muore sul colpo

Tragedia questa mattina a Napoli. Intorno alle 9.30 del mattino, per cause ancora da accertare, una ragazza è precipitata dal balcone della sua abitazione di via Diocleziano, nel quartiere Fuorigrotta.

La giovane ha perso la vita sul colpo. Secondo una prima ipotesi, scrive NapoliToday, potrebbe trattarsi di un suicidio (alcuni testimoni avrebbero raccontato che la ragazza soffriva di depressione), ma per ora non ci sono certezze. Sul posto mezzi del 118 e delle forze dell'ordine.

I passanti hanno riferito a NapoliToday di aver visto il cadavere della ragazza in strada con il volto coperto da un panno bianco. Sul posto anche i carabinieri.