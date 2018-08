Muore in Spagna, dimenticato per 12 giorni all'obitorio: nessuno aveva avvisato i parenti

E' morto in Spagna, ma il suo corpo è rimasto per dodici lunghi giorni in obitorio, senza che nessuno avvisasse i parenti che lo credevano disperso. Una storia assurda e triste, raccontata da Davide Petrizzelli su TorinoToday.

Natale Romeo, 76enne fabbro in pensione di Sant'Ambrogio di Torino, è rimasto vittima di un incidente il 25 luglio in Spagna, a 80 chilometri dal camping di Torredembarra dove era solito passare le vacanze in una roulotte e dove aveva molti amici, che non l'hanno visto arrivare all'appuntamento prefissato e che hanno dato l'allarme.

Non avendo sue notizie, i parenti avevano denunciato la sua scomparsa ai carabinieri di Torino e diffuso un accorato appello nella speranza di ritrovarlo. Ma Natale non era scomparso, era morto e nessuno si era premurato di avvertire la famiglia, nonostante avesse con sé i documenti necessari per identificarlo e persino il telefono cellulare con i numeri dei suoi cari.

I famigliari sono stati avvertiti soltanto nel pomeriggio di ieri, lunedì 6 agosto, e sono partiti per la Spagna per sbrigare le pratiche necessarie a far rientrare la salma.