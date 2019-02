Sbaglia la retromarcia e investe la moglie: morta sul colpo

Natalina Muri, originaria di Robecco d'Oglio ma da tempo residente in provincia di Savona, ha avuto solo il tempo di coprirsi il volto prima dell'impatto. E' morta sul colpo. La donna, 72 anni, è stata investita e uccisa dal marito di 79 anni che, per errore, aveva ingranato la retromarcia. Il dramma a Pontevico (Brescia). Muri è stata trascinata per una ventina di metri fino schiantarsi con un'altra auto.

Pontevico, Natalina Muri investita per sbaglio dal marito

Domenica pomeriggio la coppia aveva preso il caffé nel bar della piazza, e stava per tornare a casa. Erano andati a Pontevico per fare visita a un parente. Il marito è salito sulla Bmw, dal lato del passeggero, perché parcheggiata troppo stretta di fianco a un'altra vettura. La moglie era rimasta fuori, ad aspettare che il marito facesse manovra.

Il marito: "La mia vita non ha più senso, voglio morire"

Per sbaglio l'uomo ha inserito la retromarcia, e l'auto è partita. Tutti i soccorsi sono stati vani, Natalina Muri è morta sul colpo per le gravi ferite riportate. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi di numerosi testimoni. Il marito è sotto shock: “La mia vita non ha più senso, voglio morire”, avrebbe detto a soccorritori e carabinieri. Risultato negativo al test alcolemico, come da prassi dovrebbe essere indagato per omicidio stradale. La vettura è stata sequestrata.