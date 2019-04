Esce a buttare la spazzatura e scompare: paura per mamma Natasha

Natasha Chokobok, 29 anni, è scomparsa da Porto di Legnago, in provincia di Verona. Di lei non si hanno notizie dallo scorso 9 aprile. I carabinieri e i vigili del fuoco la stanno cercando in ogni direzione, aiutati anche da un gruppo di conoscenti della giovane colf, madre di una bambina di sei anni. I volontari si sono divisi in squadre e stanno perlustrando anche gli argini del fiume Adige.

Natasha Chokobok scomparsa da Porto di Legnago, Verona

L'allarme sulla scomparsa di Natasha Chokobok è stato diffuso anche tramite social network dalla cugina della donna, Margarita Kifu, e anche il programma televisivo di Rai Tre "Chi l'ha visto?" ha condiviso informazioni utili per favorire le ricerche. Secondo quanto riferito dal compagno della 29enne di origini ucraine, il 35enne romeno Alin Rus, la ragazza martedì 9 aprile sarebbe uscita di casa per gettare la spazzatura senza più fare ritorno.

Una testimonianza che però non convince molto la madre di Natasha, Elena Mihai. Secondo quest'ultima, Natasha "non è scomparsa di sua volontà. Non avrebbe mai abbandonato la sua bambina - dice al quotidiano L'Arena - nemmeno per fuggire da quella vita difficile che il suo compagno la costringeva a fare, privandola perfino della libertà di telefonare a noi familiari o di comprarsi una maglietta da cinque euro. Tanto che se qualcosa non andava come diceva lui, per mia figlia erano solo botte". Accuse prontamente respinte al mittente da Alin Rus.