Giovannino, il neonato con una grave malattia abbandonato dai genitori e che nessuno vuole

Nato con la fecondazione eterologa, è stato abbandonato dai genitori quando hanno scoperto che aveva l'Ittiosi Arlecchino. Fra due mesi, per legge, dovrà lasciare l'ospedale in cui si trova ma nessuno si è fatto avanti per accoglierlo