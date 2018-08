Neonato trovato morto in un sacchetto di plastica vicino a un supermercato

Il corpo di un neonato morto è stato ritrovato in un sacchetto di plastica nei pressi di un supermercato a Terni. La busta era appoggiata a terra, di fronte a un cassonetto vicino all'ingresso.

A dare l'allarme alcuni addetti dell'Eurospin di Borgo Rivo, avvisati da una cliente che aveva notato la busta e si era avvicinata per vedere cosa ci fosse dentro, come riferisce Christian Cinti su TerniToday.

Neonato trovato morto a Terni, le indagini

Sul posto sono arrivati gli agenti della mobile e della volante. Con loro il vicario del questore, Raffaele Clemente, il dirigente della Volante Francesco Petitti e il dirigente della Digos Marco Colurci, coordinati nelle indagini dal pm Barbara Mazzullo. Presente anche la polizia scientifica.

“Abbiamo raccolto tutto il materiale presente nel sacchetto – spiega Clemente – La mia impressione è che il neonato non sia stato lasciato lì dalla madre. Non è stato lanciato ma neanche adagiato con amore. Voglio credere che sia stato portato lì da qualcuno che lo abbia voluto portare via da qualcosa di peggio”. E' probabile che il neonato sia stato lasciato lì da vivo, magari da qualcuno che sperava che ci si accorgesse di lui, ma sarà l'autopsia a chiarire come sono andate le cose.

Telecamere di sicurezza e testimonianze

Il piazzale è sotto l’occhio di alcune telecamere di sicurezza. Ma l’area in cui è stato ritrovato il feto potrebbe non essere inquadrata dagli occhi elettronici. “Non ci sono solo le telecamere – dice Clemente – ci sono le indagini, le testimonianze”. Anche se al momento – sembra – nessuno abbia assistito all’abbandono del neonato.

Perché questo gesto? Disperazione? “La disperazione – dice il vicario del questore – non la scopre la polizia scientifica. La si trova negli occhi delle persone, guardandole in faccia”. Ed ora, quella faccia, bisogna ricostruirla.

Intanto questa mattina una piccola folla si è radunata davanti a dove è stato trovato il corpicino. C'è chi ha lasciato alcuni fiori bianchi, un mazzetto da parte di una dipendente dell'Eurospin e un altro da parte di uno sconosciuto.