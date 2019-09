Neonato trovato morto in una scarpata: aveva ancora il cordone ombelicale

La tragica scoperta nella scarpata di una stradina a Lana di Sopra, nei pressi di Merano (Bolzano). Il corpo senza vita di un neonato è stato trovato da alcuni turisti nel pomeriggio di lunedì 16 settembre.

Lana di Sopra, neonato trovato morto: ultime notizie

Secondo quanto scrive il quotidiano Dolomiten, la testa del piccolo era avvolta in un telo, legato più volte intorno al collo. Il corpicino, ancora con il cordone ombelicale, si trovava sotto un cespuglio. In base alle prime informazioni disponibili, la morte risalirebbe ad alcune ore prima del ritrovamento. Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte.