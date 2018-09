Neonato muore poco dopo il parto: l'ombra della polmonite

Un neonato è morto poco dopo essere venuto al mondo, un'improvvisa crisi respiratoria forse dovuta a un'infezione contratta durante la gestazione. A fare piena luce sul dramma di Manerbio sarà l'autopsia, già disposta dall'ospedale. Impossibile escludere al momento che il piccolo possa essere stato in qualche modo contagiato dalla legionella, secondo i media locali.

Risale ormai a tre settimane fa l'inizio dell'epidemia di polmonite – sarebbero più di 500 i casi accertati e gli accessi in ospedale – che ancora non sembra placarsi, e di cui ancora non si conoscono le cause.

Il neonato avrebbe cominciato a sentirsi male a pochi minuti dalla nascita. Trasferito d'urgenza nella Terapia intensiva neonatale, è morto poco dopo. La gestazione e il parto non avevano presentato problemi. I giovani genitori, di Ghedi, avrebbero già presentato un esposto in Procura. Leggi su BresciaToday