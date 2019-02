Netturbino raccoglie uno zaino abbandonato, dentro c'era un piccolo tesoretto

Quando si è avvicinato a raccogliere cartacce e vetro da per terra, all'improvviso si è imbattuto in uno zaino. Buttato lì come se fosse un rifiuto da gettare nell'indifferenziato per poi finire all'inceneritore. Ma in quello zaino, c’era un piccolo tesoretto: 1.700 euro in contanti, un pc, un i-Phone e un tablet.

A trovarlo un netturbino 45enne di Pianezza (Torino). Il dipendente voleva semplicemente accertarsi che quell’oggetto non fosse stato dimenticato o perso da qualcuno. Avrebbe potuto far finta di nulla e intascarsi quei soldi - non certo pochi - e i preziosi oggetti. Invece non ci ha pensato due volte e ha chiamato immediatamente il suo responsabile per dirgli che sarebbe andato al comando della polizia locale di Pianezza. E così ha fatto. La notizia ha fatto il giro di Palazzo Civico e della stessa Cidiu, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti. Le autorità ora vorrebbero ricompensare in qualche modo il lavoratore per la sua onestà.