Fitta nevicata su Napoli, scuole chiuse e stop ai voli

Nevica su Napoli e sull'intera provincia. Dall'alba sulla città partenopea sta scendendo una gran quantità di neve e si registrano temperature che arrivano anche sotto lo zero. Un paesaggio decisamente insolito per il capoluogo campano che sta vivendo in queste ore una situazione di disagio anche nella circolazione veicolare. Difficile il transito per le automobili sprovviste di pneumatici termici o catene.

Scuole chiuse a Napoli

Proprio per questo l'amministrazione comunale ha deciso di chiudere le scuole.

"Visto che in contrasto con le indicazioni fornite ieri dal bollettino della protezione civile e seguite finora, una copiosa nevicata imbianca la citta' rendendo difficoltosa la circolazione, per la tutela della comunita' scolastica tutta, si dispone chiusura delle scuole di ogni ordine e grado compresi i nidi" ha fatto sapere l' assessorato alla scuola del Comune di Napoli. A differenza di quanto avvenuto ieri, quando il nevischio a stento toccava terra, da questa mattina la neve sta imbiancando alberi, auto e strade non soltanto della zona collinare di Napoli. Imbiancato in modo copioso il Vesuvio in tutta la sua interezza, ma neve anche sul lungomare.

Dal Comune: "Limitare gli spostamenti"

L'amministrazione comunale di Napoli avvisa la cittadinanza "a limitare gli spostamenti solo se strettamente necessari". "A causa delle condizioni meteo improvvisamente peggiorate, contrariamente alle previsioni diramate ieri pomeriggio in sede di Comitato operativo viabilità in Prefettura, l'amministrazione comunale di Napoli avvisa la cittadinanza a limitare gli spostamenti solo se strettamente necessari", si legge in una nota. Nella tarda serata di ieri, il prefetto di Napoli Carmela Pagano, aveva anche revocato il provvedimento con il quale era stata disposta, dalle ore 22 del 25 febbraio 2018, la limitazione della circolazione ai mezzi pesanti con carico superiore alle 7.5 tonnellate sull'intero sistema viario del territorio provinciale compresi i tratti autostradali. La decisione era stata assunta "su conforme avviso del Comitato operativo viabilità che, nel corso della riunione svoltasi nel pomeriggio, aveva rilevato l'assenza di criticità e la percorribilità della rete viaria interessata".

Capodichino, stop ai voli

Bloccati tutti i voli all'aeroporto di Capodichino a Napoli. Stop ai voli in partenza e in arrivo dalle 6:30 anche se lo scalo partenopeo resta aperto. La pista è completamente imbiancata e ghiacciata. Stop a tutti i collegamenti a causa della neve e della scarsa visibilità. Migliaia i passeggeri in attesa di poter partire. Dalla Gesac, società che ha in gestione lo scalo, fanno sapere che si sta lavorando per il ripristino dell'agibilità della pista perché, nelle prossime ore, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo.