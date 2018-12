Nicola, morto per un gesto d'altruismo dopo l'incidente: "Ti ricorderemo sempre"

Nicola Decio aveva 52 anni: originario di Campomorone, ha perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto mercoledì sera sull’autostrada A12, a un chilometro dal casello di Rapallo in direzione levante. Prima delle 18 lo schianto mortale, nel quale sono rimasti coinvolti complessivamente 7 veicoli, tra cui il furgoncino con cui Decio trasportava medicinali. Al momento la dinamica è ancora poco chiara.

In base a una prima ipotesi, Decio sarebbe stato tamponato, e sarebbe poi sceso dal furgoncino per accertarsi delle condizioni delle altre persone coinvolte: a quel punto sarebbe stato travolto da un'altra auto che non è riuscita a fermarsi in tempo. Un maxi tamponamento a catena, insomma, che ha causato il ferimento di altre 4 persone (tutte accompagnate all’ospedale San Martino in condizioni non gravi) e il blocco totale del traffico sul tratto dell’A12 coinvolto per 3 ore.

Decio era molto conosciuto in alta Valpolcevera, e in tanti lo ricordano commossi in queste ore sui social network, a partir dai volontari della Croce Verde di Sestri Levante, che con Decio hanno avuto modo di collaborare per diversi anni: "In un gesto d'altruismo ci hai lasciato anche tu - scrivono sulla pagina Facebook - La voglia di aiutare il prossimo, quella che ci hai trasmesso, ti ha accompagnato fino alla fine e ci hai lasciato cercando di aiutare chi pensavi avesse bisogno. Caro Nicola Decio, ti ricorderemo sempre".