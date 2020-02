Nicola è scomparso nel nulla: inghiottito dal buio da oltre un mese, cresce l'angoscia

Un giallo che angoscia la famiglia e tutti coloro che gli vogliono bene. Nicola Gosetti, 36 anni, è scomparso da più di un mese da Prevalle, comune in provincia di Brescia, dove vive in via IV Novembre, nella stessa palazzina in cui abitano anche i genitori e il fratello. Della scomparsa di Nicola Gosetti si parlerà stasera durante la popolare trasmissione di Raitre "Chi l'ha visto?" mercoledì in prima serata. La speranza è che arrivino segnalazioni utili.

Il padre Ezio e la madre Graziella hanno per tempo denunciato la scomparsa del figlio Nicola ai carabinieri di Nuvolento. Esiste l'ipotesi che si sia trattato di allontanamento volontario, ma restano tanti, troppi interrogativi ancora senza risposta. Nessuno ha idea di dove possa essere andato Nicola. I genitori ai carabinieri hanno riferito di come negli ultimi tempi si fosse isolato, ma che non avesse mai manifestato istinti suicidi. Pare però fosse preoccupato, forse per qualche comunicazione finanziaria che gli sarebbe arrivato per posta.

Nicola Gosetti scomparso a Prevalle (Brescia) | Ultime notizie

È avvolta dal mistero anche l'ultima volta in cui i familiari avrebbero visto Nicola. L'ultima ad averlo sentito sarebbe stata la sorella, la notte del 31 dicembre. C'è però anche quella strana e presunta “apparizione” all'alba del 1 gennaio. Secondo i genitori, Nicola si sarebbe presentato a casa - abita al secondo piano della palazzina in cui al primo abitano i genitori e al terzo il fratello - intorno alle 6 del mattino. Lo pensano i familiari perché hanno sentito dei rumori. Nessuno però può avere la certezza che fosse davvero lui: è probabile, certo, ma a quell'ora, e con il buio, è stato possibile vedere solo un'ombra.

Dalle 8 circa il silenzio. Quando i familiari sono andati a controllare, Nicola Gosetti era ormai sparito nel nulla. Inghiottito dal buio. La sua auto, una Volkswagen Golf, è rimasta parcheggiata nel giardino di casa. Il contatore della corrente di casa è stato staccato. Nicola ha lasciato in casa soldi e documenti. Al cellulare non ha mai più risposto. E' passato più di un mese. L'angoscia è tanta.