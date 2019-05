Morte del piccolo Leonardo: Nicolas Musi ha tentato il suicidio in carcere

Nicolas Musi, il giovane accusato di omicidio per la morte del piccolo Leonardo Deini Russo, di appena 20 mesi, ha tentato il suicidio in carcere ieri sera. La conferma arriva dall'Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria: il 23enne intorno alla mezzanotte di martedì 28 maggio ha cercato di impiccarsi in carcere, dove è detenuto con l'accusa di aver ucciso il figlio della sua compagna. Musi ha annodato una striscia di lenzuolo e l'ha legata alle sbarre della propria cella. E' stato salvato dai poliziotti penitenziari.

Musi è in carcere dalla sera di venerdì 24, quando è stato fermato insieme alla compagna Gaia Deini Russo per l'omicidio del piccolo Leonardo. L'accusa nei loro confronti è di omicidio volontario pluriaggravato. La giovane al momento si trova in una struttura protetta agli arresti domiciliari (è incinta). Musi è in isolamento al carcere di Novara. Davanti al gip si era avvalso della facoltà di non rispondere. Durante l’udienza di convalida del fermo, la madre ha invece negato di aver picchiato il bambino.

L'omicidio del piccolo Leonardo a Novara

Il bambino è stato vittima di una "violenza inaudita, non degna di un essere umano", aveva sottolineato alcuni giorni fa il procuratore di Novara, Marilinda Mineccia: Leonardo Russo è morto per una emorragia al fegato causata da un violento colpo all’addome. E sul suo corpicino sono stati rilevati numerose fratture ed ematomi.

Aveva destato sconcerto tra gli inquirenti l'atteggiamento di Gaia e Nicolas: "Mi ha detto che aveva la 'coscienza pulita', che col senno di poi mi sembra alquanto agghiacciante", aveva detto il pm Ciro Caramore, che ha coordinato le indagini della squadra mobile della questura di Novara.