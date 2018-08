Lite al centro di accoglienza, muore un giovane di 27 anni

Un giovane di 27 anni è morto ieri sera al Cara (Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo) di Palese, a Bari. Non sono chiare al momento cause e circostanze del decesso. Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, il cittadino nigeriano, regolarmente soggiornante nella struttura, è morto in seguito ad un litigio scoppiato intorno alle 21.30 in uno dei moduli del centro di accoglienza per richiedenti asilo.

La lite potrebbe aver coinvolto due o più persone: il giovane forse è stato raggiunto da un colpo che si è rivelato letale. Nonostante i soccorsi prestati dal personale del 118 presso l'infermeria della struttura, non c'è stato nulla da fare. Il corpo della vittima comunque non presentava in apparenza segni di ferite e per accertare le cause del decesso è stata disposta l'autopsia.

La Squadra mobile della Questura di Bari indaga per fare piena luce sull'episodio. Leggi su BariToday