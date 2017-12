Nonna Fernanda trovata morta a 500 metri da casa sua

Nonna Fernarda Antonini è morta. L'anziana, 91 anni, era scomparsa lo scorso primo novembre da Viale Partenope, a Roma, ed è stata ritrovata ieri sera priva di vita in un'area verde recintata di Viale Telese, a circa 500 metri dalla sua abitazione. Come racconta RomaToday, a segnalare la presenza di un corpo è stato un residente che, affacciato dalla finestra, ha notato un cadavere. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato che hanno constatato l'avanzato stato di decomposizione del corpo e proceduto all'identificazione. Fernarda Antonini è morta probabilmente per un malore: il corpo non presenta segni di violenza.

Morta nonna Fernanda Antonini

Restano però da chiarire alcune circostanze, scrive Matteo Scarlino su RomaToday. La prima riguarda il punto del ritrovamento del cadavere, all'interno di un parco recintato e pieno di sterpaglie. Come ha fatto un'anziana di 91 anni a raggiungere un'area così impervia? Due le possibilità di accesso: scavalcare la recinzione e attraversare un cancello solitamente chiuso. Esclusa la prima ipotesi, resta da capire se e da quando quel cancello fosse aperto. Di più: oltrepassato il cancello l'area è impervia perché in salita e perché sommersa da sterpaglie fuori controllo. Come ha fatto una donna così anziana ad entrare è un aspetto tutto da capire.

Altro mistero è quello sui tempi di ritrovamento. Come mai nessuno si è accorto prima del corpo? Il punto del ritrovamento è a vista dai palazzi. Decine di abitazioni affacciano sull'area verde. Come è stato possibile che solo ieri qualcuno abbia notato la salma? L'ipotesi in questo caso è che le foglie abbiano coperto il corpo. Il vento di questi giorni ha così svelato la presenza del corpo. Resta il dolore, atroce, della famiglia.

