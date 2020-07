La nonna non sente gli odori: nipote le nasconde un chilo di "erba" in casa

Ha approfittato del fatto che la nonna non riuscisse a sentire bene gli odori, a causa di un'operazione al naso, per nasconderle in casa oltre un chilo di marijuana. A finire nei guai è un 17enne, arrestato questa mattina nel Modenese, assieme a un coetaneo, dai carabinieri di Carpi nell'ambito di un'operazione contro lo spaccio di stupefacenti.

A dare avvio alle indagini il sequestro di un piccolo quantitativo di marijuana avvenuto a San Prospero, durante il lockdown. L'altro 17enne arrestato, invece, ne aveva nascosta circa mezzo etto all'interno della propria abitazione. Un terzo minorenne è stato denunciato in stato di libertà poiché nella sua camera i militari hanno trovato una katana e in garage un paio di bici rubate.