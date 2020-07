Nonno Angelo festeggia 103 anni in ospedale e un pacemaker nuovo nel giorno del suo compleanno

Compleanno speciale per nonno Angelo, pensionato veneto che ha compiuto ben 103 anni mentre si trovava ricoverato all'ospedale di Conegliano, in provincia di Treviso.

Nonno Angelo non era solo quel giorno e ha festeggiato il compleanno insieme all'équipe del reparto di degenza di Cardiologia dell'ospedale di Conegliano. Nello stesso giorno è stato sottoposto a un intervento urgente per l'impianto di un pacemaker. L'intervento è stato eseguito senza complicazioni presso il reparto diretto dal dottor Roberto Mantovan e ora nonno Angelo è prossimo alle dimissioni, per tornare presto a casa.

L'Ulss 2 Marca Trevigiana ha raccontato la storia del centenario.

Sui canali social dell'azienda sanitaria locale è stata diffusa una foto del "simpaticissimo nonno Angelo", in piedi nella sua camera circondato dai medici e dagli infermieri, mentre tiene in mano con il dottore Mantovan un grande biglietto di auguri di buon compleanno dove è raffigurato con un mantello da super eroe.