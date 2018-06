Nubifragio con tromba d'aria: "Mai vista così tanta acqua"

"Mai vista così tanta acqua in tutta la vita". Tromba d'aria e temporali nella notte nel Padovano, si contano i danni: case e auto danneggiate.

Nubifragio Padova 8 giugno 2018

Erano le 3.30 della notte tra giovedi e venerdì quando si è scatenato un temporale con tromba d'aria che ha coinvolto buona parte della zona Ovest, già provata dal nubifragio di qualche ora prima.

Particolarmente colpite Abano, Selvazzano, Tencarola e la Mandria. Decine gli alberi caduti, i tetti scoperchiati e le automobili danneggiate. Alberi sono stati abbattuti in via Romana Aponense. Ci sono stati anche black out alla luce elettrica. Un albero caduto in curva Boston ha causato disagi alla circolazione. Sei i platani abbattuti in via Aponense. Rami. Altri alberi divelti anche in via Giordano ad Abano, via Scagiara a Montegrotto, via Fogazzaro a Selvazzano.

Da Selvazzano: "Mai vista così tanta acqua"

Traffico rallentato sulla tangenziale per colpa di alcuni piccoli tamponamenti. Enoch Soranzo, sindaco di Selvazzano e presidente della provincia di Padova, è sconvolto, come pure i suoi concittadini colpiti dal tremendo nubifragio di stanotte. "Gli abitanti dicono di non aver mai visto così tanta acqua in vita loro, nemmeno durante le trombe d'aria" racconta. Alberi caduti e qualche tetto sollevato, fortunatamente nessun ferito o danno irreparabile nel selvazzanese, "ieri è stato davvero violento. Eravamo il centro della perturbazione, per fortuna abbiamo retto".