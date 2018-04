Follia nel cuore della notte: corre nudo in mezzo alla strada

Completamente nudo, da capo a piedi, nonostante il clima non fosse propriamente torrido, correva imperterrito in mezzo alla strada, illuminato dai fari delle automobili. Questa l'incredibile scena ripresa in un video per le vie di Marebello, a Rimini.

Protagonista un giovane, probabilmente uno dei tanti studenti stranieri che in questi giorni stanno trascorrendo le vacanze in Riviera. Impossibile per il momento risalire alla sua identità: il ragazzo si è dileguato senza lasciare tracce.

