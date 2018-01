Uccide la madre poi veglia il cadavere per ore: fermato un 39enne

MALETTO (Catania) - Ha fracassato il cranio della madre, poi è rimasto in casa a vegliare il corpo per alcune ore prima di essere trovato dai Carabinieri. V.S., queste le iniziali di un 39enne siciliano, non ha detto una parola mentre i militari lo ponevano in stato di fermo: non ha saputo spiegare cosa fosse successo, limitandosi a qualche ricostruzione confusa.

Una triste storia quella che racconta Catania Today e che arriva dalla periferia della città siciliana. Il 39enne ora è accusato di avere ucciso con dei colpi in testa la madre, Nunziata Sciavarrello, di 80 anni.

L'uomo, in stato di evidente confusione ha avuto difficoltà a dare spiegare, fornire dettagli a difendersi dall'accusa di avere ucciso la madre, nella casa nella quale vivevano insieme. L'interrogatorio di garanzia per la convalida del fermo è previsto lunedì davanti al Gip di Catania.