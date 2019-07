Un biglietto per tutti i mezzi pubblici di 213 comuni: il nuovo ticket Atm

Lunedì 15 luglio arriva il biglietto unico integrato che permetterà ai pendolari di tutta la città metropolitana di Milano e della province vicine - per un totale di 213 comuni - di salire su tutti i mezzi del trasporto pubblico locale con un solo ticket. Una vera e propria rivoluzione che comprenderà anche i treni Trenord.

Con il nuovo ticket da 2 euro si potrà viaggiare anche nella prima fascia dei Comuni dell'hinterland di Milano: 21 in totale. Il che significa, ad esempio, che si abbassa da 2,50 euro a 2 euro la tariffa per raggiungere il Forum di Assago o la Fiera di Rho. Questo si ripercuote anche sugli abbonamenti, che si abbassano per i pendolari da queste aree.

La tariffa ordinaria "urbana" sarà ora valida fino ai capolinea M1 Sesto FS, M1 Rho-Fiera, M2 Cologno Nord, M2 Vimodrone, del 15 a Rozzano e del 31 a Cinisello Balsamo, e poi nei Comuni di Assago, Baranzate, Bollate, Bresso, Buccinasco, Cesano Boscone, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Corsico, Cusano Milanino, Novate Milanese, Opera, Pero, Peschiera Borromeo, Rozzano, San Donato Milanese, Segrate, Sesto S. Giovanni, Settimo Milanese e Vimodrone.