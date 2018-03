L'auto prende fuoco, padre e bimba di 5 anni salvi appena in tempo

Tragedia sfiorata nel Bresciano. Padre e figlia stavano viaggiando sulla strada statale 45bis quando dal motore sono iniziate ad uscire delle fiamme. L'uomo ha subito accostato in un'area di servizio, mantenendosi il più distante possibile dalle pompe di benzina.

Come riporta Brescia Today ha preso per mano la bimba di appena 5 anni ed è riuscito a scappare dall'abitacolo appena in tempo: l’auto si è letteralmente trasformata in una palla di fuoco. Tutto è successo nella prima serata di venerdì 9 marzo alle porte di Prevalle.

I dipendenti della stazione di servizio hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco. Una volta spento il rogo, ecco la triste scena del veicolo completamente carbonizzato riportata dal quotidiano locale Vallesabbianews.it. Una serata che padre e figlia difficilmente dimenticheranno, ma, quel che conta, è che nessuno sia rimasto ferito.