Tragico schianto in curva, Omar muore sul colpo: era sposato da due mesi

L'intero paese si è stretto intorno ai familiari e alla moglie Giulia, con la quale era andato a vivere a Pavone Mella (Brescia). Omar Mouhassine è morto a soli 27 anni in un incidente stradale tornando a casa dal lavoro presso un'azienda di Gottolengo.

Omar Mouhassine morto nell'incidente di Pavone Mella

Lo schianto in curva non gli ha lasciato scampo, ma la dinamica dell'incidente avvenuto lunedì pomeriggio sulla strada provinciale 11 è tutt'altro che chiara per il momento. La polizia stradale indaga per ricostruire l'accaduto. Era in sella al suo scooter quando si è schiantato contro un trattore, che viaggiava in direzione opposta. L'impatto è stato molto violento. Il mezzo è finito schiacciato dal pesante mezzo agricolo, Mouhassine è stato sbalzato per diversi metri sull'asfalto. E' morto sul colpo.

Vani tutti i soccorsi: era sposato da due mesi

Sul posto anche l'eliambulanza, ma i soccorsi sono stati vani. Illeso il conducente del trattore, un agricoltore di San Paolo: non si sarebbe reso conto di quanto stava per succedere, fino al momento dello schianto. "Questa vita fa schifo", scrive la moglie Giulia su Facebook: erano sposati da due mesi. Mouhassine, di origini marocchine e musulmano, si era fatto battezzare e si era convertito al cattolicesimo per potersi sposare in chiesa.