Milano violenta, notte di sangue: due omicidi, studentessa accoltellata

Notte di sangue a Milano. Due le vittime: in entrambi i casi si tratta di cittadini stranieri aggrediti in distinti episodi. Giovedì sera in via Padova un uomo di nazionalità romena è stato colpito alla testa ed è morto all'ospedale San Raffaele. In via Settembrini, verso le 2, un bengalese è stato ucciso durante un tentativo di rapina. Poco distante una ragazza è stata accoltellata mentre rientrava a casa: è grave ma non in pericolo di vita.

Un uomo è stato aggredito nella serata di giovedì in strada a Milano ed è morto nella notte dopo il suo trasferimento in ospedale. Alle 21:30 circa una volante è intervenuta in via Padova, all'uscita di un bar all'altezza del civico 179, per un'aggressione ai danni di un romeno di 43 anni, con precedenti, che era stato colpito al volto da un altro straniero fuggito subito dopo. Trasportato al San Raffaele è morto verso l'1:30 per emorragia cerebrale.

Un bengalese di 23 anni è stato invece ucciso con una coltellata al torace durante una rapina in via Settembrini 47. E' accaduto alle 2:15 della notte scorsa, lo straniero è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda ma è morto prima di arrivare al pronto soccorso. Sul caso indagano i carabinieri che stanno raccogliendo le immagini delle telecamere per individuare il responsabile.

Ancora due episodi di sangue. Una ragazza inglese di 21 anni, studentessa in Cattolica, è stata accoltellata la scorsa notte a Milano da due uomini che volevano portarle via lo smartphone. L'aggressione è avvenuta poco dopo le 3.30 in via Franchino Gaffurio, nei pressi di piazzale Loreto. Ai carabinieri la giovane ha riferito di essere stata aggredita da due uomini mentre rientrava a casa insieme a un'amica. I due, secondo la vittima presumibilmente nordafricani, l'avrebbero avvicinata e colpita all'addome con un'arma da taglio. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che l'ha soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale Città Studi. Le sue condizioni non sarebbero gravi e la giovane non è in pericolo di vita. A Cinisello Balsamo, poco distante da Milano, un uomo di 31 anni, senza fissa dimora, è stato gravemente ferito con due coltellate all'addome da due uomini, presumibilmente nordafricani, che lo hanno rapinato del portafogli, intorno alle 23:40. L'uomo si trova ora ricoverato in pericolo di vita all'ospedale di Niguarda, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Sesto San Giovanni.

Sempre a Milano, attorno alla mezzanotte, uno straniero di 30 anni è stato colpito da una bottigliata in testa durante una rissa in via Transiti. Ha riportato una ferita molto profonda all'altezza dell'orecchio destro, finendo in codice rosso al Fatebenefratelli. Indagano i carabinieri.