Tragedia in casa: accoltellato dalla moglie dopo una lite, muore 30enne

Un giovane di 30 anni, Francesco Armigero, è morto dopo essere stato colpito a coltellate dalla moglie, al termine di un litigio.

La tragedia ad Acquaviva delle Fonti, comune della città metropolitana di Bari. Secondo le prime ricostruzioni, a colpire mortalmente Armigero sarebbe stata appunto la moglie, una donna di 29 anni. Da quanto si apprende, pare che i due si stessero separando.

Sul posto sono arrivati i carabinieri. Il 30enne è stato soccorso e trasportato Miulli da un’ambulanza del 118 ma per lui non c’è stato niente da fare: quando è arrivato in ospedale era già privo di vita.