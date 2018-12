"L'ho strangolata con le mie mani": il marito confessa l'omicidio di Michela Fiori

La cittadina della Riviera del Corallo sotto shock per l'omicidio di Michela Fiori. La donna, 40 anni, è stata uccisa domenica dal marito 42enne Marcello Tilloca, meccanico algherese, dal quale si stava separando, nel loro appartamento, in Via Vittorio Veneto, nel quartiere di Sant'Agostino. L'uomo si è costituito presso la locale caserma dei carabinieri, confessando di aver strangolato Michela Fiori. Il cadavere della donna è stato trovato tra l'ingresso della casa e la camera da letto. La vittima era madre di due figli di 11 e 13 anni, e lavorava come collaboratrice di una cooperativa per servizi alla persona. La donna in passato si era rivolta a un centro anti-violenza.

Omicidio Michela Fiori: Alghero sotto shock

"Ci stavamo separando, discutevamo e l'ho strangolata con le mie mani": questo il racconto davanti agli inquirenti di Tilloca. L'immane tragedia a due giorni da Natale colpisce profondomente l'intera città di Alghero: "Attonito, sconvolto, scosso per un dramma, una tragedia, che ha colpito la nostra città - dice il sindaco Mario Bruno - Un dramma che mai avrei voluto accadesse in nessun posto del mondo, tanto meno nella mia città che, grazie anche alla Rete delle donne e alle tante associazioni da anni contrasta con azioni di sensibilizzazione culturale proprio gli episodi di violenza sulle donne. Il mio pensiero soprattutto ai bambini, che dobbiamo ora custodire e tutelare. Siamo una comunità civile non abituata a gesti di questa ferocia e per questo sono ancora scosso e sconvolto insieme a tutta la cittadinanza che si stringe attorno a questa famiglia".