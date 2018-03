Omicidio a Trento: uomo di 44 anni ucciso da una coltellata

Omicidio a Trento. Andrea Cozzatti, un uomo di 44 anni, residente a Vezzano, è stato ucciso da una coltellata.

In base a una prima ricostruzione Cozzatti sarebbe arrivato in un appartamento di via Maccani poco dopo le 20.30, già gravemente ferito da una coltellata alla schiena.

L'inquilino avrebbe a quel punto chiamato il 112. Sul posto in pochi minuti sono giunti i soccorsi, purtroppo vani.

Nell'appartamento in serata è arrivata la polizia scientifica ed il Procuratore di Trento. L'inquilino è stato portato in Questura ed interrogato fino all'alba, contro di lui non è stato ancora assunto alcun provvedimento.

Cozzatti lavorava come operaio inserito all'interno di Intervento 19, il programma intercomunale di lavori socialmente utili. Era in possesso di un diploma da cuoco. Le indagini sono a tutto campo.