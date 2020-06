In carcere la nipote di Angela Maria Corona, avrebbe pagato 100mila euro per far uccidere la zia

Ha lasciato l'ospedale Civico di Palermo, dov'era ricoverata dalla metà di aprile per ustioni, e da qualche giorno Francesca Maria Castronovo è reclusa in una cella del carcere Pagliarelli. La donna è accusata di aver arruolato due sicari per uccidere la zia, Angela Maria Corona, la donna di 47 anni trovata morta in un sacco a Bagheria nel palermitano a metà aprile.

Per il delitto Castronovo avrebbe sborsato 100 mila euro. La vittima sarebbe stata strangolata, chiusa in un sacco e poi gettata da un ponte lungo la strada che collega Bagheria a Ciminna, il 14 aprile. E i carabinieri, coordinati dal procuratore di Termini Imesere, Ambrogio Cartosio, e dal sostituto Daniele Di Maggio stanno ancora cercando di ricomporre il cadavere: il corpo della donna, infatti, era stato orribilmente mutilato da animali selvatici.

Castronovo, che ora è in carcere, aveva confessato il delitto, raccontando che la zia l'avrebbe maltrattata e vessata sin dall'infanzia, arrivando persino a farle ingoiare uno scarafaggio. Pochi giorni prima del delitto, vi sarebbe stata una lite molto accesa e la vittima avrebbe ustionato l'indagata appoggiandole un ferro da stiro caldo su un fianco. Castronovo in quel momento - come ha messo a verbale - avrebbe deciso di farla pagare alla zia.

Sempre secondo la sua confessione, fatta con l'assistenza dell'avvocato Francesca Maria D'Amico, già un mese prima avrebbe arruolato uno dei presunti sicari, l’ivoriano Guy Morel Diehi, al mercato di Ballarò. Questi, il 14 aprile, giorno dell'omicidio, si sarebbe portato dietro il maliano Toumani Soukouna. Entrambi sono stati arrestati assieme a Castronovo.