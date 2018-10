Shock alla pompa di benzina: ragazzo morto in macchina

Lo hanno freddato con sei o sette colpi di pistola. Andrea Carpentieri, 20 anni, è stato trovato morto stamattina, in un'auto, nei pressi di una pompa di benzina ad Aversa, nel casertano, nei pressi dell'uscita dell'Asse Mediano di Aversa Nord, in viale Europa, a poche centinaia di metri da San Marcellino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Omicidio ad Aversa in Viale Europa

Come riporta CasertaNews, la vittima dell'omicidio era in una Panda. E' probabile che l'omicidio sia stato commesso stanotte, ma il corpo è stato rinvenuto verso le 4,30 di stamattina dai militari dell'esercito impegnati nell'operazione "Strade sicure". Sul posto c'è anche la scientifica per i rilievi.

La vittima è stata colpita più volte sul fianco sinistro. E' probabile che stesse aspettando qualcuno quando è stato ucciso. Il corpo del giovane 20enne di Scampia è stato portato via dopo i rilievi della Scientifica.

Il distributore ha le telecamere che potrebbero aver ripreso la scena.

