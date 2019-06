Omicidio nella notte, giovane di 25 anni ucciso a colpi d'arma da fuoco

Non ha avuto scampo. Un giovane di 25 anni, Andrea Pace, è stato freddato nella notte tra martedì e mercoledì ad Avola, nel Siracusano, a colpi d'arma da fuoco. L'agguato nel cuore della notte, la segnalazione è arrivata alla locale stazione dei carabinieri poco prima delle tre.

Omicidio ad Avola (Siracusa): freddato un giovane

I sanitari del 118 accorsi sul posto hanno tentato di tutto, ma non c’è stato niente da fare: il giovane è deceduto. Le indagini, coordinate dalla procura di Siracusa, sono condotte dai carabinieri. Il corpo di Andrea Pace è stato trasferito all’ospedale Umberto I di Siracusa, dove verrà effettuata l'autopsia, da cui potrebbero emergere elementi utili per le indagini. Non viene esclusa alcuna pista.