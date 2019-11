Ancora un femminicidio: donna uccisa a coltellate in casa

Femminicidio a Trecate in provincia di Novara. Il corpo senza vita di una donna di 39 anni, Barbara Grandi, è stato trovato all'interno di un'abitazione, con i segni di diverse coltellate. E' successo in un appartamento di una palazzina di via Sanzio alla periferia della cittadina.

Il compagno, 30 anni, è attualmente in stato di fermo. Il personale del 118 è arrivato sul posto ma per la 37enne non c'è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I numeri dei femminicidi sono ormai un'emergenza.

Nello stesso comune solo venti giorni fa un altro gravissimo fatto di sangue. Daniele Saporito, pizzaiolo di 36 anni, da poco tornato in paese dalla Sardegna, era stato ucciso dal fratello maggiore Rosario.