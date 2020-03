Giovane donna uccisa a coltellate in enoteca: fermato un conoscente

E' Barbara Rauch, 28 anni, madre di una bambina e titolare di un'enoteca, la vittima dell'omicidio della scorsa sera a San Michele di Appiano (Bolzano): il delitto è avvenuto in via Josef Innerhofer, nel centro della frazione di Appiano sulla Strada del Vino, a nove chilometri dal capoluogo altoatesino.

La donna è stata uccisa a coltellate nella sua enoteca. I carabinieri hanno fermato con l'accusa di omicidio aggravato un giovane di 25 anni che risulterebbe essere un conoscente della donna. "Sono state raccolte tutte le immagini relative agli spostamenti dell'indagato e repertati diversi oggetti utili per la ricostruzione della dinamica dei fatti", fa sapere la procura di Bolzano.

Dall'autopsia che sarà effettuata nei prossimi giorni potranno emergere altri elementi utili per le indagini. La persona fermata sarebbe già stata denunciata in passato per stalking proprio della vittima, ma le indagini sono coperte dal massimo riserbo.