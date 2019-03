Accoltellato a morte e poi sepolto in un campo di periferia: tre arresti

Accoltellato a morte e poi sepolto in un campo: il cadavere di Odir Ernesto Barrientos Tula, un 34enne di nazionalità salvadoregna, è stato trovato alcuni giorni fa dalla squadra mobile di Milano semi sepolto in un campo vicino a una cascina abbandonata di San Giuliano Milanese, periferia del capoluogo lombardo. Sul corpo sono state riscontrate profonde ferite da arma da taglio.

Milano, l'omicidio di Odir Ernesto Barrientos Tula

Le indagini sono state molto rapide. In carcere da martedì ci sono tre uomini, connazionali del 34enne, tutti di età compresa tra i 21 e i 31 anni, con l'accusa di omicidio in concorso aggravato dalla premeditazione e occultamento di cadavere. Una quarta persona è stata invece iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento per avere accompagnato in auto i tre killer.

Ipotesi regolamento di conti nella gang sudamericana MS13

In base alle prime ipotesi, l'uomo sarebbe stato assassinato nell'ambito di un regolamento di conti tra membri della gang sudamericana MS13, Mara Salvatrucha. I parenti avevano denunciato la settimana scorsa la scomparsa. Odir Ernesto Barrientos Tula era uscito dal carcere da un paio d'anni, dopo una condanna a quasi 9 anni per un tentato omicidio .