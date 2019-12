Spara dalla finestra dopo aver sentito dei rumori: un morto

La prima ricostruzione parla di un tentato furto in casa, il proprietario che spara e un uomo morto per le ferite causate da un colpo d'arma da fuoco: indagano i carabinieri per fare piena luce sulla esatta dinamica di quanto successo oggi intorno alle 5 a Bazzano Valsamoggia, in provincia di Bologna.

La Centrale Operativa del 112 ha ricevuto la chiamata di una donna residente in una casa di campagna: avrebbe detto che il marito, dopo aver sorpreso delle persone davanti alla porta d’ingresso che cercavano di entrare, aveva esploso dei colpi di pistola da una finestra.

Dopo essere usciti di casa in attesa dell'arrivo dei carabinieri, marito e moglie hanno trovato a terra un uomo, ormai senza vita.

Bazzano (Bologna): l'arma era legalmente detenuta

Arrivati sul posto, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Bologna Borgo Panigale, insieme ai Carabinieri della Stazione di Bazzano e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bologna, hanno verificato che l’arma utilizzata dall’uomo era regolarmente detenuta.

I sanitari del 118 hanno potuto solo constatare la morte dell’uomo, che non è ancora stato identificato: non aveva documenti con sé.