Anziano trovato morto con il cranio fracassato, arrestato il vicino di casa

Un uomo di 70 anni è stato trovato cadavere, con il cranio fracassato, in una strada di campagna in una località dell'Appennino parmense. Le indagini dei carabinieri hanno portato a un suo vicino di casa, un 63enne, che ha confessato il delitto.

L'omicidio nella serata di ieri 29 giugno il località Setterone, alle pendici del Monte Penna, nel territorio del comune di Bedonia, in provincia di Parma.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 63enne avrebbe colpito ripetutamente il vicino con un grosso corpo contudente fino a provocarne la morte. Le inidagini dei carabinieri di Borgo Val di Taro, coordinate dalla Procura di Parma, sono partite dopo che il cadavere del 70enne è stato rinvenuto in una stradina di campagna. I sanitari della Croce Rossa di Bedonia sono intervenuti sul posto in pochi istanti ma non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 70enne.

L'arma del delitto è stata ritrovata nel fiume, ancora sporca di sangue.

I carabinieri di Borgo Val di Taro, una volta raccolte le testimonianze, hanno concentrato le loro indagini sul vicino di casa della vittima. I militari, armati e con i giubbotti antiproiettile, hanno fatto irruzione nell'abitazione dell'uomo, che non ha avuto il tempo di opporre resistenza. In casa la Scientifica ha trovato tracce di sangue ed altri elementi che lo collegavano all'omicidio. Nei suoi confronti la Procura ha emesso un provvedimento di fermo come indiziato di delitto. Durante la notte l'uomo, accompagnato dal suo avvocato, ha confessato l'omicidio del vicino di casa ed è stato arrestato.

Non è chiaro se il movente dell'omicidio sia legato a questioni di liti tra vicini o se ci siano altri elementi: gli investigatori stanno lavorando dalla serata di ieri per cercare di ricostruire tutte le fasi del delitto.